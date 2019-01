Nice pressiona por Ferreyra

Facundo Ferreyra voltou a jogar pelo Benfica, mais de dois meses e meio depois, mas a saída parece irreversível, estando o Nice na linha da frente para ficar com o avançado. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, nos próximos dias deverá haver novidades neste dossiê, faltando apenas selar os detalhes do acordo.

Pouco utilizado no Benfica, a saída começou a ser delineada há algumas semanas e, mesmo que tenha regressado à competição pela mão de Bruno Lage, nada deverá alterar o destino de um dos reforços mais promissores do último verão. Contudo, as expectativas não se cumpriram e o argentino apenas foi utilizado oito vezes, tendo apontado um único golo.