Nicolás Castillo cresceu numa família humilde de Renca, no Chile, e do pai herdou a habilidade de fazer golos. Humberto notabilizou-se pelo Lourdes, pequeno clube da região, e passou ao filho o gosto pelo futebol, seja em casa ou na rua. Pelas semelhanças físicas com o astro sueco, passou a ter a alcunha de ‘El Zlatan’, o que cimentou também pelo estilo irreverente que o irmão Diego ajudou a fomentar. Foi com ele que Castillo, ainda adolescente, integrou o mundo das claques no Universidad Católica.