Nicolás Castillo já se encontra em Lisboa para assinar pelo Benfica. À chegada não prestou declarações. À sua espera estava o empresário.Terça-feira vai fazer os exames médicos antes de poder colocar a sua assinatura num contrato com as águias que será válido para as próximas 5 temporadas, isto é, até 2023.Está assim garantido o ponta-de-lança com o perfil mais próximo ao de Mitroglou, pagando as águias cerca de 6 milhões de euros pelo goleador ao Pumas.