Niltinho: «Lucas Mineiro tem um potencial enorme»

Niltinho, amigo e ex-companheiro de equipa de Lucas Mineiro na Chapecoense, garantiu que o médio que atua no Gil Vicente tem reunidas as condições para dar o salto na carreira. “Tem um potencial enorme. Sabíamos das qualidades dele naquela época, só que havia outros jogadores mais experientes no plantel e, por isso, não jogou tanto. É um menino esforçado e trabalhador. O mais importante é que tem a humildade de saber ouvir os mais velhos e os mais novos”, referiu o jogador do Chaves, em declarações à Antena 1.

Niltinho falou com o alvo do Benfica, que lhe garantiu que veio jogar para Portugal com o êxito no horizonte. “Falei com ele há um mês e meio. Disse que tinha vindo porque sabia que ia ter muito sucesso, para ir para grandes equipas”, reiterou.