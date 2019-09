No Name Boys recordam falecido líder

Os No Name Boys recordaram ontem, com cânticos ao minuto 60, os 25 anos da morte do seu antigo líder Jorge Maurício, mais conhecido por Gullit. A 14 de setembro de 1994, um despiste rodoviário vitimou também Rita Fernandes e Laurentino ‘Tino’ Soares no regresso de um jogo do Benfica na casa do Hadjuk Split, para a Champions.