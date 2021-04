Noite de sonho para Seferovic: bis de golos e assistências e liderança nos melhores marcadores

Haris Seferovic tem sido definitivamente a cara do 'novo' Benfica. Este sábado, na visita à Mata Real, numa vitória das águias por 5-0, o avançado suíço confirmou o seu excelente momento ao marcar dois golos e ainda a assistir para outros dois tentos (de Rafa Silva e Darwin).





Seferovic em modo 'número 10' e Rafa a acelerar para o segundo golo do Benfica Seferovic em modo 'número 10' e Rafa a acelerar para o segundo golo do Benfica

Seferovic fez assim o 3-0 com uma finalização cheia de classe Seferovic fez assim o 3-0 com uma finalização cheia de classe

Seferovic chegou à liderança dos melhores marcadores da Liga NOS com este remate fulminante Seferovic chegou à liderança dos melhores marcadores da Liga NOS com este remate fulminante

Darwin voltou aos golos pelo Benfica e emocionou-se Darwin voltou aos golos pelo Benfica e emocionou-se

Para mais, o avançado helvético, que marcou sete golos nos últimos sete encontros pelas águias - pelo meio ainda marcou duas vezes na seleção da Suíça -, conseguiu também subir ao topo da tabela dos melhores marcadores da Liga NOS, agora com 16 tiros certeiros, mais 1 do que Pote.Por outro lado, note-se que Seferovic tem o dado curioso de contar com um golo por cada partida a titular que disputou na Liga (16) - foi suplente utilizado em mais sete encontros.A noite de sonho de Seferovic permitiu também o final da seca de Darwin Nuñez. O avançado uruguaio, que tinha sido a grande referência ofensiva do início da época, voltou a marcar dois meses depois - a última vez que tinha faturado tinha sido para a Taça de Portugal, num bis diante do Estoril.