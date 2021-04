Nolito recorda Benfica: «O estádio estava sempre cheio»

Nolito recorda, em entrevista publicada pelo Celta de Vigo, os tempos do Benfica. "Quando assinei não imaginei que tivesse tantos adeptos assim. O estádio estava sempre cheio. Cada vez que marcava um golo era uma alegria enorme. Sempre senti o apoio dos adeptos do Benfica, sobretudo quando ia na rua com a minha mulher e filha mais velha. Fui muito feliz no ano e meio que lá estive", refere.





Na mesma entrevista, Nolito deixou palavras de agradecimento a Luis Enrique. "É o meu pai desportivo. Quero-lhe todo o bem e julgo que ele a mim também. Acredito que lhe devo algo. Eu olhava para o futebol como um hobby e jogava para desfrutar e me distrair. E ele fez-me ver que podia atingir muitos objetivos se me aplicasse e se, sobretudo, me cuidasse mais quanto à alimentação. Todos os dias me chateava, no bom sentido. E dizia-me que podia fazer muitas coisas e que não me conformasse. Estarei-lhe sempre agradecido", afirma.