Nome de Mourinho sempre presente

O nome de José Mourinho é incontornável no futebol português e, por esta altura, é muito bem visto no seio do clube da Luz. Aliás, como é na maioria dos emblemas de topo da Europa, ainda para mais quando está livre no mercado. No Benfica há, no entanto, a perfeita noção, entre muitos dos dirigentes que compõem a SAD, de que o esforço financeiro a que o clube seria sujeito para garantir o treinador seria enorme.Basta olhar, por exemplo, para o salário do Special One no Manchester United: cerca de 15 milhões de euros limpos por temporada. Valores, diga-se, que são comportáveis para poucas equipas no Mundo.Certo é que a ligação emocional de José Mourinho ao Benfica foi sempre forte e apenas conheceu algum ‘desvanecimento’ quando o técnico, que começou a carreira como treinador principal precisamente na Luz, rumou ao FC Porto, em 2001/02. Desde então, mesmo publicamente, o experiente treinador, de 55 anos, mostrou sempre agradecimento ao Benfica pelo impulso na carreira e em várias ocasiões elogiou o trabalho de Luís Filipe Vieira à frente do clube.Recorde-se que, depois de ter deixado o Manchester United, já em dezembro, Mourinho voltou a Portugal e não deixou, numa primeira instância, de ver o ‘seu’ V. Setúbal ao vivo no Bonfim.