Nome de Raul de Tomas perdeu os acentos

O nome de Raul de Tomas surgiu em Portugal sempre escrito com acentos no ‘u’ e no segundo ‘a’, algo que mudou a partir de ontem, por pedido expresso do jogador. Um dia depois de ter sido apresentado como reforço do Benfica, este solicitou que o nome surja na comunicação social tal como está no passaporte ou na carta de condução. É, por isso, que a partir de hoje caem os acentos no nome de Raul de Tomas.