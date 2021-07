Noronha e Gomes da Silva notificados pela MAG

João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva, candidatos derrotados nas eleições de outubro passado, já foram notificados pela Mesa da Assembleia Geral (MAG) no sentido de indicarem representantes para o processo de contagem de votos físicos. De fora – pelo menos até ontem não recebeu qualquer aviso – ficou Bruno Costa Carvalho, que retirou a candidatura em vésperas das eleições.

A 29 de junho último, o novo líder da MAG, Albino Andrade, revelou ter enviado uma carta à Direção, expressando o desejo de que os votos físicos fossem contados. Sem demoras, o órgão liderado por Luís Filipe Vieira respondeu, viabilizando o processo. E sublinhou que as listas concorrentes seriam convidadas “a acompanhar a operação de contagem dos votos nas urnas”. Com o clube mergulhado numa crise provocada pela detenção de Vieira, este processo continua em marcha.

A 28 de outubro de 2020, nas mais concorridas eleições de sempre das águias (mais de 38 mil votantes), Vieira foi reconduzido para o quinto mandato com 62,59% dos votos. Noranha ficou em segundo lugar, com 34,71%, e Gomes da Silva em terceiro, com 1,64%.