Noronha faz périplo a casas

João Noronha Lopes, candidato às eleições do Benfica, anunciou ontem, através do Twitter, que irá fazer um "périplo às casas" do Benfica pelo País. Além disso, o gestor, de 54 anos, explicou que irá dar preferência à recolha de assinaturas por correio. Noronha Lopes esclareceu, ainda, que "em breve" irá apresentar o programa para a presidência.