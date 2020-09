Noronha Lopes 'aconselha' Pinto da Costa a "preocupar-se menos" com as eleições do Benfica

João Noronha Lopes apontou esta segunda-feira a Pinto da Costa, sublinhando que o presidente do FC Porto "faria melhor em preocupar-se mais com o seu clube intervencionado pela UEFA e menos com as eleições" do Benfica.





"Só mesmo por ironia se pode pensar que Pinto da Costa reúne condições morais para se pronunciar sobre ética e promiscuidade. Faria melhor em preocupar-se mais com o seu clube intervencionado pela UEFA e menos com as eleições do maior clube português", escreveu o candidato à presidência do Benfica nas redes sociais da sua campanha acerca dos comentários de Pinto da Costa a respeito da campanha eleitoral do Benfica.Recorde-se que Pinto da Costa comentou o apoio de António Costa a Luís Filipe Vieira nas eleições de outubro. "Compreendo que o faça, porque lhe dará popularidade, sabendo-se que Luís Filipe Vieira será, obviamente, reconduzido, mais do que pelos seus méritos, pela falta de qualidade dos opositores", afirmou o presidente do FC Porto.