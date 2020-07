Noronha Lopes ao lado de Bernardo Silva: «Cada vez mais benfiquistas pensam assim»

João Noronha Lopes colocou-se ao lado de Bernardo Silva, que este domingo questionou a ausência de debates na BTV entre candidatos à presidência do Benfica. O médio do Manchester City perguntou se seria o "único benfiquista desapontado" com tal situação e o empresário respondeu.





"Felizmente não, Bernardo. Há cada vez mais benfiquistas que pensam assim", disse Noronha Lopes no Twitter, em resposta a essa publicação do internacional português"Com eleições daqui a poucos meses, sou o único benfiquista que se sente desapontado por não termos debates entre candidatos na BTV? Não me parece haver melhor canal para conhecermos os projectos e ideias de todos os candidatos e escolhermos o melhor rumo para o nosso clube", foram as palavras de Bernardo Silva.