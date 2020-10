Noronha Lopes apelida Bernardo Silva de "benfiquista corajoso"

João Noronha Lopes mostrou-se solidário para com Bernardo Silva. Em entrevista no programa ‘Pé em Riste’ da CM TV, o candidato à presidência do Benfica referiu que o jogador "é um benfiquista corajoso" e que assina por baixo tudo o que ele disse. Sobre a resposta de Luís Filipe Vieira à publicação do jogador do Manchester City, Noronha Lopes referiu que se tratava de "nervosismo e desorientação" por parte do atual presidente do Benfica. Noronha referiu que não escreveu o texto de Bernardo e falou em "atentado à inteligência dos benfiquistas" sobre quem pensa o contrário.





O mandatário da lista B respondeu a Pinto da Costa e disse que quando chegar a presidente dos encarnados, o líder do FC Porto irá ganhar muito menos títulos do que agora.