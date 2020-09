Noronha Lopes aponta às eleições: «Dia de hoje marca um fim de ciclo»

O candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, assumiu esta sexta-feira que se vê como presidente do clube a partir de outubro e que a votação de hoje, do Relatório e Contas 2019/20, "marcar um dia histórico" e de "fim de ciclo".





"São duas coisas diferentes. Penso que é importante os sócios votarem hoje e que venham votar nas próximas eleições. Hoje marca um dia histórico. Marca o fim de um ciclo. Da próxima vez que estivermos aqui a votar será para escolher o próximo presidente e a minha convicção é que serei eu. É o fim de um ciclo pela troca do atual presidente. Tenho andado a visitar casas dos Benfica e a contactar com benfiquistas e a convicção que vou ganhar é cada vez maior. Por isso, digo que chegámos ao fim de um ciclo com a substituição do atual presidente pela minha candidatura. Da próxima vez que aqui estivermos será o início de uma nova era do Benfica, uma era de futuro, de sonho, de ambição com credibilidade e transparência", prometeu antes de exercer o direito de voto no Pavilhão da Luz.Noronha Lopes afirmou também que a presença em massa para votar o documento é um "sinal positivo da vitalidade do Benfica e da força dos sócios do clube". "Dirigi ao presidente da AG um conjunto de perguntas relativamente ao Relatório e Contas e as explicações não me satisfizeram. Falta informação sobre as sociedades participadas. E, portanto, em consciência, não poderia aprovar este relatório. Esta falta de informação é transversal ao que aconteceu com a SAD. Continuamos sem ter qualquer explicação sobre uma OPA considerada ilegal lançando uma mancha sobre a reputação do clube. Uma das minhas ideias mais fortes é que o Benfica é dos sócios e que estes precisam de ter toda a informação sobre o clube e da SAD", atirou o ex-vice-presidente.