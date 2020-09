Noronha Lopes apresenta propostas para maior transparência no Benfica

A candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica apresentou esta tarde quatro propostas que visam "uma maior transparência na gestão do clube e das suas empresas", tendo em conta que "a transparência foi um dos três pilares revelados no lançamento da candidatura, a par da credibilidade e da ambição".





As propostas apresentadas são: entrega de declaração de rendimentos; código de conduta; regras para a prestação de serviços e voto físico obrigatório.