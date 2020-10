Noronha Lopes ataca Vieira: «Cansados de presidente que vive do passado»

João Noronha Lopes respondeu ontem a Luís Filipe Vieira, depois de o atual presidente do Benfica ter vincado que para se liderar o clube “não é preciso ser-se gestor ou político”. “O Benfica popular somos nós e ele está aqui hoje [ontem]. Eu não tenho comissão de honra, sinto-me honrado pelo apoio de todos os benfiquistas”, deixou claro o candidato à presidência do Benfica perante os adeptos que acorreram ao auditório Espaço Vita, em Braga, onde estiveram as glórias Vítor Paneira e António Simões, assim como Francisco Benitez.

Noronha Lopes, de 54 anos, insistiu nos debate, visando Luís Filipe Vieira mais uma vez. “Eu não fujo às perguntas, às questões dos sócios nas Casas do Benfica. Respondo a todas que me colocam. Não tenho medo de debater com os outros candidatos. Com humildade, reconheço o direito dos sócios de ouvirem todas as propostas. Estamos cansados de um presidente que diz uma coisa e faz o seu contrário. Está na hora de mudar”, apelou o gestor.

Aludindo uma vez mais ao atual presidente, sobre quem diz que “vive do passado”, João Noronha Lopes sublinhou que o principal rival nas eleições “não apresenta nenhuma ideia de futuro, não consegue concretizar um Benfica europeu e o último mandato parece ser um fardo”. A candidatura de Noronha Lopes revelou também que vai promover um jogo de velhas glórias que terá lugar no domingo à tarde, na zona de Lisboa. O ex-avançado Isaías será um dos antigos jogadores do Benfica que participarão na ‘peladinha’, que vai contar com seis adeptos – as inscrições podem ser feitas hoje no site da candidatura.