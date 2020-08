Noronha Lopes 'atira-se' a Vieira, fala em "silêncio ensurdecedor" e pede explicações

Noronha Lopes, candidato às eleições do Benfica, desafiou este sábado Luís Filipe Vieira a dar explicações aos sócios e colocou várias questões ao atual presidente, face ao que considera ser "um silêncio ensurdecedor em relação a todo e qualquer tema".





Em comunicado, divulgado nas páginas da candidatura nas redes socias, Noronha Lopes questiona a postura de Vieira."Será medo de debater em público e ver exposta a sua desorientação? Ou quererá Vieira chegar às eleições sem, por uma vez, esclarecer os sócios? Uma coisa é certa: um presidente do SL Benfica não deve viver escondido dos sócios. É muito mau sinal e deve preocupar-nos", aponta o candidato, terminando a nota apelando a Vieira para que "não se esconda"."DE QUE FOGE VIEIRA?Na sua última aparição em público, Vieira falou 65 segundos e disse coisa nenhuma. Deixou que Jesus falasse à imprensa como se fosse ele o presidente. Desde então, nem uma palavra. Um silêncio ensurdecedor em relação a todo e qualquer tema.Será medo de debater em público e ver exposta a sua desorientação? Ou quererá Vieira chegar às eleições sem, por uma vez, esclarecer os sócios? Uma coisa é certa: um presidente do SL Benfica não deve viver escondido dos sócios. É muito mau sinal e deve preocupar-nos.Os sócios do Benfica merecem respeito. A instituição merece respeito. Mas não deve ser fácil para alguém perdido num mar de contradições, decisões erráticas, negociações falhadas e fugas para a frente, vir a público como se tudo isto fosse fácil de explicar.Para que o presidente não se sinta intimidado pelas minhas dúvidas, que são as de muitos sócios, seguem desde já algumas questões. Pode ser que assim tenha tempo para se preparar:1. Que consequências retira do desastre que foi a última época desportiva? Como explica que a única coisa a mudar tenha sido o treinador? Que política desportiva é esta em que os compromissos perante os sócios são feitos e desfeitos ao sabor dos resultados?2. Como explica a contradição flagrante entre o anúncio de desinvestimento feito por Domingos Soares de Oliveira no futebol (Junho de 2020) e a política desportiva a que agora assistimos?3. Como explica que as demissões se continuem a suceder, no clube e na SAD, em cargos da maior importância como as presidências da mesa da assembleia geral do clube e da SAD e não exista um único esclarecimento seu? Os sócios não merecem saber o que se passa?4. Para quando um esclarecimento real aos sócios e acionistas sobre uma OPA merecedora das maiores dúvidas? Como explica a circunstância quase inédita de uma OPA considerada ilegal pela CMVM?5. Até quando vai evitar um debate com todos os candidatos? Até quando vai agir como se o cargo que desempenha não justificasse mais esclarecimentos?Ficamos a aguardar pelas suas respostas. Aceite este repto, pelos sócios, pelo Benfica. Não se esconda. Só assim poderemos ter um Benfica que voa mais alto."