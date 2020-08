Noronha Lopes: «Benfica não deve resignar-se a ficar na 2.ª divisão europeia»

João Noronha Lopes, candidato às eleições do Benfica, abordou este sábado,num artigo publicado no 'Expresso' o fosso atual entre o futebol português e de outros países da Europa, apontando as medidas a adotar pelos encarnados para que estes voltem a ser novamente competitivos lá fora.





"É essencial que o Benfica não se resigne a ficar na 2.ª divisão europeia e lidere uma agenda para redistribuir a receita UEFA de acordo com uma fórmula que assegure maior nivelamento das receitas entre as ligas mais ricas e as periféricas", escreveu, sublinhando ser "imperioso profissionalizar a gestão desportiva". "Não podemos ter, lado a lado, uma SAD profissional e uma gestão desportiva dependente de decisões individuais do presidente", disse.