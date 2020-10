Noronha Lopes: «Bernardo Silva, um benfiquista como todos nós»

João Noronha Lopes exaltou esta segunda-feira a publicação de Bernardo Silva, jogador do Manchester City formado no Benfica que pediu "mudança" no clube.





"Bernardo Silva, um benfiquista como todos nós. Isto sim é o Benfica, dentro e fora de campo. Sentimo-nos representados em cada linha", vincou numa publicação feita nas redes sociais.