Noronha Lopes comenta possível adiamento das eleições e pede votação a um sábado

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, pretende que as eleições se realizem a um sábado, se estas forem adiadas pela proibição de circulação entre concelhos, de 30 de outubro a 3 de novembro. No Facebook, o gestor deixou a sua ideia bem vincada.





"Deve aproveitar-se esta oportunidade para agendar o ato eleitoral a um sábado, garantindo as melhores condições para que este se realize com o mínimo risco possível para a saúde pública e com a maior participação possível dos associados do Benfica, permitindo a estes conciliarem a sua vida profissional com a disponibilidade necessária para o voto ao longo de um dia inteiro", expressou o Noronha Lopes.O candidato estará presente esta sexta-feira numa reunião com a Mesa da Assembleia Geral, às 15 horas, com o objetivo de discutir a situação.