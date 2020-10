Noronha Lopes convida Vilarinho para Comissão de Ética e Boas Práticas

João Noronha Lopes pretende levar a cabo uma revisão dos estatutos do Benfica e, para esse efeito, convidou Manuel Vilarinho para "liderar a Comissão de Ética e Boas Práticas", um novo órgão que "fará uma avaliação anual sobre as práticas de governação do clube e recomendações para as melhorar".





Numa publicação nas redes sociais, o candidato a presidente do Benfica explicou ser uma honra "poder criar as condições para um regresso de Manuel Vilarinho ao clube que tanto lhe deve"."No âmbito do meu projeto de revisão de estatutos, informo que convidarei Manuel Vilarinho para liderar a Comissão de Ética e Boas Práticas. Este orgão, composto por 3 benfiquistas de inegável independência e prestígio, fará uma avaliação anual sobre as práticas de governação do clube e recomendações para as melhorar. Esta comissão será depositária da declaração de rendimentos do presidente. Será uma honra poder criar as condições para um regresso de Manuel Vilarinho ao clube que tanto lhe deve".