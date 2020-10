Noronha Lopes critica saída de Vinícius. «Não há política de gestão que justifique a decisão»

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, não entende a saída de Carlos Vinícius para o Tottenham. O gestor lembra o percurso do jogador na Luz e acusa Vieira de prescindir dos "intocáveis", fazendo também alusão à transferência de Rúben Dias para o Manchester City.





"No seu ano de estreia no Benfica, Vinícius foi o melhor marcador de um campeonato em que nem sempre foi titular, e tornou-se uma aposta ganha. Foi-nos dito inclusivamente que Vinícius era intocável. Hoje, sem qualquer explicação, o mesmo Vinícius foi emprestado a um clube inglês. Não há política de gestão desportiva que justifique esta decisão. Financeiramente, a sua saída não resulta num claro benefício imediato para o clube (3 milhões de euros). Dificilmente o jogador será titular habitual, o que torna muito improvável a sua venda no final da época", considerou Noronha Lopes."A decisão de dispensar Vinícius foi anunciada 24 horas depois de Luís Filipe Vieira ter prometido que o seu foco absoluto são os resultados desportivos e na mesma semana em que foi anunciada com pompa a venda de Rúben Dias. Afinal, os 'intocáveis' foram os primeiros a sair. Se no caso de Rúben Dias é possível acenar com o valor da venda, não se entende o que leva o Benfica a emprestar por 3 milhões de euros um jogador pelo qual, segundo Luís Filipe Vieira, o clube recusou, já este ano, "uma proposta de 60 milhões de euros". É um espantoso dois em um: irracionalidade económica e falta de ambição desportiva de mãos dadas. Nunca mais é dia 30!", expressou ainda o candidato.