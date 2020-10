Noronha Lopes: «Darei todas as condições ao treinador para vencermos a Liga Europa»

João Noronha Lopes teceu duras críticas a Luís Filipe Vieira, nomeadamente à forma como foi planeada a presente temporada e, se for eleito presidente do Benfica, dia 30, deixou uma garantia a Jorge Jesus.





"Quando for eleito presidente darei todas as condições ao treinador para que sejamos campeões e ganhemos a Liga Europa. Sinto um grande desejo de mudança. Os benfiquistas estão fartos, cansados de muitas das coisas que têm visto: Uma gestão desportiva completamente errática e desorientada, a que temos assistido, bem como a falta de um projecto desportivo de futuro", sustentou Noronha Lopes, numa sessão de esclarecimento realizada em Setúbal, com a presença de aproximadamente 50 pessoas.No mesmo evento, Noronha Lopes pediu, ainda, que Vieira esclarecesse o empréstimo de Tiago Dantas ao Bayern Munique. "Não foi esclarecido se tem opção de compra ou não, se se trata de mais um negócio como foi Bernardo Silva. Esse esclarecimento tem de ser prestados aos benfiquistas. O Tiago Dantas é uma das pérolas da nossa formação e um dos jogadores em que todos os técnicos que o treinavam depositavam grandes esperanças. Portanto, os benfiquistas merecem saber quais os moldes deste negócio, nomeadamente se há opção de compra ou não", defendeu.