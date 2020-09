Noronha Lopes diz que vai até ao fim "para ganhar"

Noronha Lopes garante que vai até ao fim com a sua candidatura. No dia em que lançou o seu programa eleitoral, o gestor reforçou o desafio para que Luís Filipe Vieira se junte ao debate. Lembre-se que Francisco Benitez, candidato a líder da direção pelo movimento Servir o Benfica, disse estar disponível para consensos.





"A minha candidatura vai até ao fim, até porque a minha convicção de que serei eleito presidente do Benfica cresce a cada dia. A minha candidatura não só será levada até ao fim, como será levada até ao fim para ganhar", sublinhou Noronha Lopes, de 54 anos.O candidato saudou a existência de várias candidaturas, aproveitando ideias do Servir o Benfica (criação do provedor do sócio) e de Rui Gomes da Silva (eleição de um presidente com maioria absoluta). Dando a cara por um programa com 90 medidas, Noronha Lopes disparou: "Desafio a Luís Filipe Vieira para que se junte a esta reflexão. Que não se esconda atrás de Jorge Jesus e porta-vozes, que se junte a esta reflexão sobre o Benfica."