Noronha Lopes: «Dizia ao Pinto da Costa para se meter no seu clube»

Noronha Lopes deu o 'troco' a Pinto da Costa, que numa entrevista ao Porto Canal havia dito que só votaria no gestor quem quisesse descontos nos hamburgueres, em referência ao seu passado na multinacional McDonald's. O candidato à presidência do Benfica ripostou, dizendo que o líder do FC Porto pertence ao passado.





"Dizia ao Pinto da Costa para se meter no seu clube, que tem muitas coisas para resolver lá. Nomeadamente a situação financeira de falência técnica. E depois quero dizer que representa o passado do futebol português. Tenho respeito pela instituição FC Porto, pelos adeptos, mas é impossível mudar o futebol português enquanto estiver Pinto da Costa. Representa uma cultura de ódio, representa os interesses instalados. O futuro do futebol português não se pode construir com os vícios do passado. E ele faz parte do passado, tal como Vieira", referiu Noronha à CMTV.