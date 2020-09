Noronha Lopes: «Soares de Oliveira? Não sei onde anda, já gastámos 80M€ contra a estratégia dele»

João Noronha Lopes deixou várias críticas à gestão atual de Luís Filipe Vieira e apontou incoerências à política de transferências.





"Não sei onde anda Domingos Soares de Oliveira. Já gastámos 80 milhóes de euros contra a estratégia dele", deixou claro o candidato à presidência do Benfica, anunciando o que irá fazer se se tornar presidente, a partir de outubro. "A primeira coisa que irei pôr em prática é realizar uma auditoria interna. Depois, avaliarei se os administradores da SAD ficam ou não", vincou num jantar de campanha em Elvas, prometendo que vai mudar o clube com algo que ainda não vai revelar."Tenho um plano estratégico para o clube. Vai ficar no site do clube durante os quatro anos de mandato, uma medida que vai aproximar o Benfica dos sócios", atirou Noronha Lopes.Sobre o que pode revelar, deixou patente que acolherá os sócios que se deslocam desde longe. "Haverá um convivio entre os sócios nas manhãs no dia de jogo da equipa de futebol, algo que aproximará os adeptos que vêm de longe. Esta prevista uma zona de convívio no meu programa. Sobre a vida pessoal, tenho o apoio da minha familia, são benfiquistas. Já fui vice-presidente, sei o que é ter a vida exposta", disse em resposta a um sócio.Luís Mósca