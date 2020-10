Noronha Lopes e a integração de Benitez: «Convergência é fundamental»

João Noronha Lopes congratula-se com a integração de Francisco Benitez na sua lista. "Acreditamos que a convergência é fundamental neste momento", pode ler-se num comunicado da candidatura do antigo vice-presidente dos encarnados, depois do movimento 'Servir o Benfica' ter anunciado o acordo.





O gestor considera tratar-se de "um dia importante", deixando claro que valoriza "a militância associativa do movimento e o contributo desinteressado que os seus membros têm dado"."Hoje é um dia importante na caminhada até 30 de outubro. Acolhemos o movimento ‘Servir o Benfica’ nesta candidatura, com representação na presidência da Mesa da Assembleia Geral do clube, um cargo da máxima importância, porque valorizamos a militância associativa do movimento e o contributo desinteressado que os seus membros têm dado para uma discussão sobre aquilo que queremos para o Benfica.Acreditamos que a convergência é fundamental neste momento e fazemos nossas as palavras do movimento no sentido de integrar todos os apoios que chegarem a nós. Queremos agregar todos os que sentem ter chegado o momento da mudança. Chega de adiarmos a glória. Chega de negarmos tudo o que o Benfica pode e tem que ser. É tempo de nos mobilizarmos com mais força do que nunca. A todos os que já nos apoiam, tragam mais um. Estamos a 17 dias de um momento fundamental na vida do clube. Temos que avançar rumo à vitória, unidos e sem hesitações.Por um Benfica que Voa Mais Alto."