Noronha Lopes e a operação Cavani: «Não andarei um mês atrás de um fantasma»

Sem querer comentar os processos judiciais que envolvem Luís Filipe Vieira, Noronha Lopes acusou o presidente dos encarnados de não ter uma estratégia desportiva e de não ter planeado a época de forma correta. O candidato à presidência do Benfica lembrou o processo relativo ao uruguaio Edinson Cavani.





Noronha Lopes insistiu na ideia do mau planeamento da temporada. "A estabilidade desportiva é fundamental. E todos nós benfiquistas temos de contribuir para que o Benfica seja campeão e ganhe a Liga Europa. É isso que farei enquanto presidente, criando condições para que Jorge Jesus ganhe mais. Não andarei um mês atrás de um fantasma", vincou."Não faço comentários de processos judiciais em que não esteja o Benfica. Os benfiquistas preferem títulos desportivos a títulos nos jornais. Gostaria de um presidente 100 por cento focado nos clubes, a preparar a época, a dar a Jorge Jesus os jogadores que ele precisava para passar a pré-eliminatória da Champions e, principalmente, que desse aos sócios aquilo que merecem: informação e boa comunicação. Temos um presidente que se esconde atrás de Jorge Jesus e atrás de três porta-vozes", disparou."Que preencha as lacunas do plantel, que dê a Jesus as condições para alcançar os objetivos e não ande um mês atrás de um fantasma. Também é preciso um presidente que dê informação e comunique com verdade", disparou.