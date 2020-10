Noronha Lopes e o convite de Vieira: «Que decidam quem está a dizer a verdade ou a mentir»

João Noronha Lopes voltou a assumir este sábado, em entrevista ao Expresso, que recebeu um convite de Luís Filipe Vieira para ser vice-presidente do Benfica. Depois de João Gabriel, porta-voz da recandidatura do atual presidente dos encarnados, ter desmentido esse mesmo convite, o candidato às eleições de 30 de outubro garante estar a "dizer a verdade"





"Luís Filipe Vieira terá outra versão. Os benfiquistas que decidam quem está a dizer a verdade ou está a mentir", disse ao semanário apontando também o dedo à estratégia de compras e vendas das águias neste mercado. "Passámos um mês atrás de um fantasma [Cavani]", apontou.João Noronha Lopes apelou ainda à necessidade de um debate com Vieira. "Quero um debate onde Luís Filipe Vieira quiser, quando quiser e à hora que quiser. O presidente do Benfica não se pode continuar a esconder atrás de um treinador e de três diretores de campanha. É uma obrigação dele vir debater com os candidatos, por respeito aos donos do clube que são os sócios".