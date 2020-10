Noronha Lopes e o desafio de Vieira: «Proposta absurda e que não tem sentido»

João Noronha Lopes almoçou este sábado com 45 adeptos e sócios na Casa do Benfica de Algueirão- Mem Martins e voltou a sublinhar não entender as saídas de Rúben Dias e Vinícius.





"Não entendo este negócio como já não tinha entendido Rúben Dias, dois jogadores que eram considerados fundamentais para Jorge Jesus. Há alguns meses valia 60 milhões e agora é emprestado por 3. Provavelmente não vai ser titular e vai desvalorizar. Que gestão é esta?", afirmou o candidato às eleições dos encarnados do próximo dia 30, deixando também a 'bicada': "Sou benfiquista desde pequenino e nunca fui sócio de outro clube".Noronha Lopes respondeu ainda ao desafio lançado por Luís Filipe Vieira - um elemento de cada uma das listas pertencer ao Conselho Fiscal do Benfica para "perceber o rigor das contas" do clube. "É uma proposta absurda e que não tem sentido", disse, apontando igualmente o dedo ao atual dirigente. "Não foi Vieira quem devolveu o Benfica aos sócios, mas sim Manuel Vilarinho".