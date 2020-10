Noronha Lopes e o mercado do Benfica: «Há desorientação total na política desportiva»

João Noronha Lopes esteve esta terça-feira na Casa do Benfica de Loures em ação de campanha para as eleições do Benfica de 30 de Outubro. O candidato respondeu a várias perguntas dos jornalistas. Aqui pode ler na íntegra as ideias de Noronha Lopes.





"Acho que há desorientação total na política desportiva. Temos uma política puramente eleitoral. Vieira disse que haveria 15 jogadores da formação que poderiam ser titulares e com a saída de Rúben Dias não temos nenhum; disse que tínhamos defesas-centrais dentro de casa e agora estamos a comprar. Já disse tudo e o seu contrário, e a palavra do candidato Vieira vale muito pouco"."As eleições são um espaço de democracia e temos de debater todos. Por isso, faço um apelo a Vieira para debater com os sócios, os donos do clube. Que venha abertamente defender o seu projeto, a mudança de paradigma do futebol e esclarecer situações que nunca foram esclarecidas, como a da OPA, não por respeito aos outros candidatos mas por respeito aos donos do clube, os sócios. Não se pode continuar a esconder atrás de máquinas de propaganda"."Não, porque não acredito. Vieira já disse tudo e o seu contrário. Já disse que queria um Benfica europeu e depauperou a equipa; que queria apostar na formação e agora não temos nenhum jogador da formação titular no Benfica. Fez muitas promessas e não cumpriu. Por isso é que digo que é importante mudar, que é importante ter uma nova equipa para sonhar muito mais alto do que se tem sonhado até agora. Candidato-me para levar o Benfica onde este deve estar, na Europa. Na Europa dos grandes títulos e não na 2.ª divisão"."Não. A proposta não faz sentido nenhum. O que o Benfica precisa é de debater ideias, comparar programas. Vieira não apresentou uma única ideia. Eu tenho quase 90 medidas, que falam de futebol, de ecletismo ou da necessidade de transparência. De Vieira, até agora, não ouvimos nada"."Todas as obras feitas não justificam que não se venha a debate. O passado ficará sempre na história mas não nos podemos esconder atrás dele".