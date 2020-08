Noronha Lopes e o 'tweet' do FC Porto: «Reação lamentável e reveladora de pequenez»

Para lá da reação de Rafael Brito e Tiago Araújo, também João Noronha Lopes utilizou as redes sociais para condenar a publicação feita pelo FC Porto após a derrota do Benfica na UEFA Youth League. No Twitter, o candidato à presidência do Benfica fala numa "reação lamentável e reveladora de pequenez" e refere que a transformação que tenciona levar a cabo no Benfica "também deve passar por aqui".





Reacção lamentável e reveladora de pequenez. A transformação que queremos no Benfica e no futebol português também deve passar por aqui. Precisamos de melhores intervenientes em todas as dimensões do desporto. https://t.co/xJfBfdweLb — João Noronha Lopes 2020 (@jnoronhalopes) August 25, 2020

