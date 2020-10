Noronha Lopes: «Estamos aqui para ganhar»

João Noronha Lopes afirmou durante a tarde desta quarta-feira que a lista que lidera garante "transição sem sobressaltos" no Benfica, reiterando o desejo de vencer as eleições marcadas para dia 30 de outubro. O candidato apresentou, na sua sede de candidatura, em Lisboa, as personalidades que o acompanham na candidatura aos órgãos sociais, destacando a inclusão de Francisco Benitez como presidente da Mesa da Assembleia Geral, depois do acordo com o movimento 'Servir o Benfica'.





"Esta lista garante transição sem sobressalto. Estamos preparados para assumir funções no dia a seguir às eleições. Não é uma lista concorrente a ninguém, mas só a favor do Benfica", assinalou Noronha, acrescentando: "Não estamos aqui para nos posicionarmos, mas para ganhar as eleições. Queremos fazer voar mais alto o nome do clube."