Noronha Lopes: «Estou confiante que Jorge Jesus vai pôr o Benfica a jogar à bola»

João Noronha Lopes esteve, na noite de terça-feira, presente na Casa do Benfica de Famalicão, onde o tema central de debate com os sócios presentes foi, uma vez mais, o futebol profissional. O candidato à presidência das águias manifestou apoio à equipa orientada por Jorge Jesus para os próximos objetivos que serão "fundamentais" para o Benfica "ser campeão nacional e chegar longe nas competições europeias".

"Estou confiante que Jesus vai pôr a equipa a jogar à bola. Confio que vai ganhar. Temos que ganhar. É fundamental o Benfica ser campeão nacional e chegar longe nas competições europeias", começou por referir João Noronha Lopes, afirmando que a estabilidade desportiva será um dos pilares da sua gestão. "Não irei fazer alterações que afetem a estabilidade desportiva da equipa numa época fundamental", disse, referindo que a sua equipa de gestores e economistas "está pronta para pegar na gestão do clube e da SAD assim que tomar posse, depois de ter estudado todos os cenários, desde os mais optimistas, com público nas bancadas, aos mais conservadores".





O candidato garantiu ainda que "é possível fazer melhor" com os recursos existentes, mas através de uma organização e gestão completamente diferente e de longo prazo: "Não se constrói o futuro com os vícios do passado", rematou.

Em conversa com os sócios do Benfica, o candidato assumiu ainda que, caso seja eleito, nunca deixará de apoiar a equipa. "Nunca me verão nos balneários a assistir um jogo do Benfica. Quando o Benfica for ao Dragão, lá estarei no camarote presidencial, nos lugares atribuídos pelos regulamentos à equipa visitante, acompanhado pela minha equipa de vice-presidentes", concluiu.