Noronha Lopes: «Estou pronto a debater com Luís Filipe Vieira onde ele quiser»

Luís Filipe Vieira voltou esta terça-feira a falar publicamente, em particular sobre a forma como o Benfica está a encarar o mercado de transferências do futebol. João Noronha Lopes, candidato à presidência das águias, lamentou que o presidente em funções usasse meios de comunicação do clube para fazer "propaganda eleitoral" e deixou um desafio ao líder dos encarnados.





"Num processo eleitoral, tem de ser garantida a igualdade de acesso aos meios do clube, de acordo com a história do nosso clube. O que falta no Benfica é democracia e um presidente tem obrigação de vir a debate, não se pode esconder atrás da obra feita ou de um treinador. Estou pronto a debater com Luís Filipe Vieira onde ele quiser, na BTV ou numa televisão generalista. Onde ele quiser", vincou Noronha Lopes numa sessão de esclarecimento a sócios na Casa do Benfica de Alverca.