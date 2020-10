Noronha Lopes exige abertura das urnas no final: «Que esta eleição seja democrática»

João Noronha Lopes explicou esta manhã nas imediações no pavilhão n.º 2 da Luz, onde excerceu o seu direito de voto, que não recebeu qualquer resposta da parte do presidente da mesa da assembleia geral do Benfica relativamente à pretensão da sua candidatura, que quer ver as urnas abertas e todos os votos físicos serem contados no final das eleições.





"Temos dirigido um conjunto de questões ao presidente da mesa da assembleia geral quanto ao voto eletrónico que não foram respondidas. Relativamente ao voto físico, espero que ele leve em conta o que tem sido comunicado também pelas outras listas. As urnas têm de ser abertas, o voto físico tem de ser contado e os meus delegados não sairão do pé das urnas até que isso aconteça. Que esta eleição seja democrática. Estamos a votar com uma mobilização extraordinária, é um dia de grande benfiquismo. Que este voto seja importante para os que não concordam com a gestão de Vieira venham votar porque nunca estivemos tão perto de fazer a mudança. Os benfiquistas que não se deixem levar por campanhas de de desinformação", disse o candidato.Noronha Lopes explicou ainda que se vencer as eleições a primeira medida será "conhecer os cantos à casa" e promete ter uma conversa com Rui Costa. "O Rui Costa é uma grande referência do Benfica, é uma pessoa que admiro muito, falarei com ele."Sobre Jorge Jesus recordou que será o seu treinador e relativamente a Bernardo Silva, elogiou o benfiquismo do jogador do Manchester City. "É um benfiquista como nós, que não recebe lições de benfiquismo de ninguém, e que muito admiro. Fez a sua declaração, respeito pela coragem, determinação e principalmente pelos seu benfiquismo."Noronha Lopes lamentou ainda a falta de debates, a cobertura que a BTV fez da campanha, mas assegura que "tudo isso faz parte do passado". "Garanto que daqui para a frente haverá mais democracia, um Benfica mais democrático e mais transparente."