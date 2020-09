Noronha Lopes fala em "coincidência preocupante" no envolvimento de Paulo Gonçalves no negócio Darwin

Depois de Paulo Gonçalves ter explicado o seu papel na negociação pela contratação do avançado Darwin Núñez para o Benfica, João Noronha Lopes, candidato às eleições presidenciais dos encarnados, falou numa "coincidência preocupante".





"Passaram dois anos desde que Paulo Gonçalves deixou o departamento jurídico da SAD para preparar a sua defesa. Mandaria o bom senso - e um mínimo de responsabilidade institucional - que os implicados neste caso optassem por conservar alguma distância nos cargos que desempenham. É por isso espantoso que os negócios do Benfica se continuem a cruzar com os de Paulo Gonçalves, quase sempre em circunstâncias que o comum dos benfiquistas é incapaz de compreender. No mínimo, é uma coincidência preocupante, e continua a causar danos reputacionais", declarou.