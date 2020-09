Noronha Lopes faz périplo pelo Alentejo

Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, vai aproveitar o próximo fim de semana para estar em contacto com os sócios do clube da Luz, desta vez no Alentejo.





De acordo com o que foi anunciado pela candidatura, o gestor irá estar amanhã na Casa do Benfica de Vendas Novas (13h30) e na de Portalegre (19h00). Domingo vai passar nas Casas de Campo Maior (10h30) e Reguengos de Monsaraz (13h30), no Clube Elvense de Natação (12h30) e no Évora Hotel (19h30).