Noronha Lopes garante regresso do comboio do Benfica: «Custará menos do que um Cádiz...»

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, assegurou o regresso do comboio do Benfica, caso seja eleito, e por menos dinheiro do que aquele que, refere, a SAD investiu em Jhonder Cádiz. Num jantar em Felgueiras, onde reuniu vários benfiquistas, o gestor deixou claro o intuito de revitalizar o projeto, sem depender da disponibilidade da CP.





"Por menos de um Cádiz, negócio que até hoje nenhum benfiquista entende, vamos trazer de volta o comboio do Benfica. Vamos fazer dele um autêntico museu vivo e vamos pô-lo a correr este país e a voltar a trazer adeptos ao estádio!", anunciou Noronha Lopes, referindo-se ao jogador venezuelano comprado ao V. Setúbal e sucessivamente emprestado (agora ao Nashville, da MLS), sem nunca vestir a camisola dos encarnados.O candidato quer ligar os sócios e adeptos de norte a sul do país. "Este projeto será uma materialização da ambição, do profissionalismo e do benfiquismo que queremos trazer para o clube. Mais do que um simples comboio, será um verdadeiro ícone benfiquista, um comboio que em dias de jogo gere animação e traga adeptos ao estádio, mas que nos restantes dias possa visitar diferentes pontos ao longo do país e receber visitas guiadas em parceria com Casas do Benfica e escolas locais", explicou ainda o candidato.Recorde-se que o comboio do Benfica funcionou de 2013 a 2018, então em parceria com a CP.