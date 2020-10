Noronha Lopes indignado com saída de Tiago Dantas: «Foi para isto que se fez o Seixal?»

A saída de Tiago Dantas por empréstimo para o Bayern Munique apanhou os adeptos do Benfica de surpresa. Momentos depois da notícia ser avançada em primeira mão por Record, João Noronha Lopes, candidato à presidência das águias, reagiu com alguma indignação à saída do jovem avançado para o atual campeão europeu de clubes, questionando: "Foi para isto que se fez o Seixal?".





"Tiago Dantas chegou ao Benfica com 4 anos de idade. Tem hoje 19 e prepara-se para emigrar antes de lhe ter sido dada uma oportunidade na equipa principal. Porquê? Talvez Luís Filipe Vieira, o homem que um dia afirmou não perceber nada de futebol, nos consiga explicar porquê. Mas enquanto esperamos sentados por essa explicação, importa perguntar: foi para isto que se fez o Seixal? Um miúdo, como tantos outros, que sonhou uma vida inteira vestir o manto sagrado no Estádio da Luz, que lidera a equipa em todos os escalões, a quem todos os treinadores reconheceram inegável talento, um miúdo que deu tudo o que podia dar pelo clube. E nós, o que lhe demos quando atinge a idade adulta? Um bilhete de avião para Munique", começou por questionar João Noronha Lopes, através de uma publicação nas redes sociais, antes de criticar a gestão de Luís Filipe Vieira."É este o sonho que queremos prometer a estes miúdos? É este o sonho que nós Benfiquistas queremos viver? É esta política desportiva danosa para a identidade do Benfica que queremos a partir de 31 de Outubro? É este o Benfica que merecemos? Não temos direito a querer muito mais de um presidente e do nosso clube? Está na hora de acordarmos", apontou.