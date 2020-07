Noronha Lopes: «Jamais teria anunciado o seu apoio sem a garantia do seu consentimento»

João Noronha Lopes já reagiu à polémica em que se viu envolvido esta quarta-feira, após Mário João e Cruz terem negado a intenção de apoiarem a sua candidatura à presidência do Benfica. Na nota publicada, o empresário deixa claro que jamais anunciaria o apoio das velhas glórias das águias sem o consentimento e lamenta que, por conta desta situação, se tenha criado aquele que diz ser "um mal entendido".





"Depois da clarificação de Mário João e Cruz, quero sublinhar que jamais teria anunciado o seu apoio sem a garantia do seu consentimento e lamento que nos tenhamos visto implicados num mal entendido. Ambos são símbolos do clube e não devem ser envolvidos em polémicas. Pelo meu lado, mantenho a minha profunda admiração pelos dois, e o meu compromisso duma campanha eleitoral credível, transparente e democrática", explicou o candidato à presidência do Benfica.