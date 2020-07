Noronha Lopes: «Jorge Jesus deve uma explicação aos benfiquistas e espero que o faça»

João Noronha Lopes disse que Jorge Jesus continuará a ser treinador do Benfica caso seja eleito presidente mas disse esperar que o treinador se retrate juntos dos adeptos encarnados pelo que fez quando saiu da Luz em 2015.





"Quando saiu do Benfica teve comportamentos dos quais não gostei. Deve uma explicação aos benfiquistas e espero que o faça. É um grande treinador, é o treinador do Benfica e o meu treinador. O que não percebo é como pode ser o treinador de Vieira, quando foi empurrado por não caber no projeto e acusado de deslealdade. E vieira disse que ele não voltaria ao Benfica...", referiu o empresário na conferência de apresentação da sua candidatura às eleições de outubro.Nesse sentido, Noronha Lopes quer que o Benfica volte a ser grande, com JJ ao leme: "o futebol do Benfica tem de ser definido com plano estratégico de longo prazo, não em função de luzes ou calendários eleitorais. Jesus é inteligente, quer ganhar e em conjunto iremos ver a melhor forma de o Benfica vencer em Portugal e na Europa."