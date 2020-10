Noronha Lopes: «Não tenciono concorrer mais nenhuma vez a presidente do Benfica»

João Noronha Lopes evidenciou que esta será a única vez que concorrerá para presidente às eleições do Benfica. Por isso, apelou à mudança aos sócios a 30 de outubro, dia das eleições.





"É uma candidatura para ganhar agora. Não estou aqui a posicionar-me para nada para daqui a quatro anos. Não tenciono concorrer mais nenhuma vez a presidente do Benfica. É agora que o Benfica tem de mudar. Estamos fartos de ter um Benfica que é falado pelos maus motivos. Estamos fartos de ter títulos nos jornais e não ter títulos desportivos. Os benfiquistas merecem mais e merecem mudar. É agora que temos de mudar e não daqui a quatro anos", vincou o candidato em declarações à SIC onde garantiu que não irá a eleições em coligação com Rui Gomes da Silva."Tenho uma grande satisfação em ter Francisco Benitez nesta candidatura. Esta união acabou por resultar de muitos pontos que já tínhamos em comum, pontos que não temos em comum com Rui Gomes da Silva. Gostava que ele [Rui Gomes da Silva] viesse apoiar esta candidatura porque ela é de união, quer mudar o Benfica. Tem um programa completo, toca todas as áreas da vida do clube, desde a gestão desportiva ao ecletismo, desde arranjar possibilidades para que a marca se internacionalize e que seja geradora de mais receitas. Queremos mais transparência para com os sócios", atirou o antigo vice-presidente das águias.Quanto a Jorge Jesus, Noronha Lopes declarou que "é o treinador do Benfica" e ironizou em relação a Luís Filipe Vieira. "Já o disse desde o princípio. Como tal, criarei a Jorge Jesus as condições para ir a jogo no primeiro jogo da época, o mais importante, aquele que define o acesso à Liga dos Campeões, para que tenha no plantel os jogadores que pediu. Que não andemos atrás de um fantasma - e estou a falar de Cavani. Quem diz que este plantel não tem os jogadores que são suficientes foi o atual treinador", explicou.