Noronha Lopes: «Ninguém me compra, nem com cargos, camarotes ou promessas de sucessão»

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, está esta noite no programa 'Trio d' Ataque', da RTP3, onde aborda vários temas da atualidade dos encarnados e começou por esclarecer as "teorias da conspiração" de que tem sido alvo nas últimas semanas.





"Comecei estas eleições com uma campanha construtiva, apresentando ideias e suscitando o debate. Tenho sido confrontado com suspeições de teorias da conspiração. Primeiro disseram que por trás de tudo estava a empresa, depois a Olivedesportos, depois interesses escondidos. Hoje foi que estaria a comprar apoio de Isaías. Não compro o apoio dele nem de ninguém. A mim ninguém me compra. Nem com cargos, nem camarotes nem promessas de sucessão. É por isso que me candidato, porque a mim ninguém me compra. Este lamaçal só reforça a convicção que tenho de ser eleito, para acabar com a máquina de propaganda que não cumpre os pergaminhos do clube", afirmou Noronha Lopes."Não tenho dívidas, não deixo calotes, não sou membro de nenhuma sociedade secreta. Fiz a minha carreira pelo meu pulso, com o meu mérito, em Portugal e no estrangeiro. Quando não há críticas lança-se a lama e a suspeição", acrescentou."Apresentámos uma solução que era para dia 7 de novembro e era a melhor por duas razões. Permitia maior fluxo de sócios num sábado do que numa quarta-feira e permitia cumprir melhor as regras de distanciamento e saúde publica. Fomos confrontados com uma decisão quando nos preparávamos para reunir, sem qualquer consideração por aquilo que as outras listas pensavam. Fiz algumas ao presidente da AG que espero que sejam respondidas amanhã. Estou aqui para ganhar as eleições do Benfica e eu e os meus apoiantes votaremos em massa.""Não é isso que esta em causa agora. O que os benfiquistas têm de fazer é ir votar, livremente, e quantos mais o fizerem melhor."