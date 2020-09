Noronha Lopes: «Orçamento da campanha é de 100 mil euros e 90% financiado por mim»

João Noronha Lopes revelou esta segunda-feira, à imagem do que havia feito o Movimento Servir o Benfica de que forma é que a campanha para a presidência das águias é financiada.





"O meu orçamento está à volta dos 100 mil euros. Quem é o responsável pela fonte de financiamento? É a pessoa que está à vossa frente. Diria que mais de 90 por cento da campanha, até ao momento, tem sido feita pelo próprio candidato", vincou o candidato a presidente, falando de si próprio, num direto realizado no Facebook da 'Associação do Bem'. O empresário, de 54 anos, e também ex-vice-presidente dos encarnados centrou prioridades em voltar a ganhar o campeonato no primeiro ano de mandato caso chegue a presidente em outubro."Não farei nenhuma revolução na organização do Benfica. O objetivo é, acima de tudo, que o Benfica seja campeão esta temporada, com a estrutura que estiver no lugar e à qual darei todas as condições para atingir o objetivo. Isto é válido para a estrutura da equipa principal e para a formação. Obviamente que farei a minha avaliação como faço nas empresas de como as pessoas estão a fazer o seu trabalho", reiterou, sublinhando que houve um "erro crasso" quando foi feito o esboço da atual época futebolística."Neste momento há uma situação que se pode vir a complicar. A melhor forma de termos bons patrocínios é ter sucesso desportivo e, para o ter, temos de voltar a ser grandes na Europa. Aquilo a que voltámos a assistir esta época foi a um erro crasso na preparação da época, a um excesso de confiança, a falta de competência na preparação da equipa. Partimos para o primeiro jogo da Liga dos Campeões sem ter o plantel fechado. Obviamente, é muito mais difícil de chegar aos resultados desportivos na Europa. Sem eles, vai ser difícil ter grandes patrocinadores. Os patrocinadores virão com o sucesso desportivo", afirmou João Noronha Lopes.