Noronha Lopes: «Pedir esclarecimentos à MAG é exercício de democracia»

João Noronha Lopes tentou, como Record noticiou, travar as candidaturas de Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho junto da mesa da assembleia-geral do Benfica, alertando Virgílio Duque Vieira para a existência de assinaturas digitais. O candidato à presidência do Benfica explicou a posição.





"Pedir esclarecimentos ao presidente da mesa da Assembleia-Geral e zelar pelo cumprimento dos estatutos é um exercício de democracia. Saudamos, como já fizemos muitas vezes, a pluralidade de ideias, candidaturas, e todos os contributos programáticos que dignifiquem este ato eleitoral. Voltemos ao essencial. Há uma eleição para disputar no dia 28. Que ninguém falte à chamada", vincou numa posição publicada nas redes sociais.