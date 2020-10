Noronha Lopes: «Pinto da Costa sabe que comigo vai ganhar menos do que com Vieira»

Em entrevista à RTP3, num momento no qual se gerou uma troca de palavras direta com António Oliveira, Noronha Lopes falou sobre Pinto da Costa e deixou duras críticas à postura do atual presidente do FC Porto. Na ótica do candidato à presidência do Benfica, o líder portista foi "o maior gerador de cultura de ódio, confrontação, negociação de bastidores" que se vive no futebol português e que, nestas eleições, se meteu nos temas das águias. Por outro lado, Noronha Lopes explicou por que considera ser a maior ameaça ao presidente portista.





"Normalmente quem fala do Benfica em todas as ocasiões é o seu presidente, que se mete em tudo o que é a vida do Benfica. Foi-me perguntado como via as relações com o FC Porto. Tenho respeito pela instituição e adeptos, mas é impossível ter relações normais com Pinto da Costa, que representa o passado do futebol português. É preciso conhecer a pessoa para fazer o juízo dela? Foi o maior gerador de cultura de ódio, confrontação, negociação de bastidores... Eu não mando nos camarotes das Antas para o conhecer. Enquanto existir que mantém essa cultura de confrontação, será impossível fazer mudanças no futebol português. É o responsável pelo ambiente de guerrilha, como podes negociar com alguém que só quer a guerra? Não me venha dizer que é preciso conhecer pessoalmente para formar opinião. É o único dirigente que recebe um árbitro para dar conselhos matrimoniais, o único que pagou fatura a um árbitro por lapso...", começou por atirar."Pinto da Costa meteu-se nas eleições do Benfica e devia estar preocupado em resolver a situação do seu clube, em resolver a situação financeira, de deixar sair jogadores a custo zero... Não é um exemplo em termos de ética desportiva, nem de gestão financeira. Sabe por que se meteu? Porque sabe que comigo vai ganhar menos do que com Vieira. Eu tenho uma característica: um da oposição que me critica, o presidente que critica e o Pinto da Costa que também me critica. Isso só significa uma coisa: os dois primeiros sabem que sou o único que tem hipóteses. Pinto da Costa sabe que vai ganhar muito menos do que com Vieira", acrescentou.Depois, no fecho da entrevista, Noronha Lopes abordou ainda a resposta enérgica de Frederico Varandas a Pinto da Costa. "Essa reação do presidente do Sporting é mais uma vez na sequêncai de uma ingerência de Pinto da Costa. Cada um responde da sua forma. Mas comigo meteu-se e levou resposta. É isso que vai acontecer. Sabe que comigo vai ganhar menos, por isso ataca-me. De mim vai ter uma resposta à minha medida. Será dada em campo, com vitórias muito mais frequentes do que tem tido".