Noronha Lopes presente este sábado em Sintra, Peniche e Leiria

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, vai estar este sábado presente nas Casas do Benfica de Algueirão Mem-Martins Sintra, de Peniche e de Leiria, para realizar três sessões de esclarecimentos juntos dos sócios e simpatizantes benfiquistas.

Confira a agenda do candidato:

13h: Casas do Benfica de Algueirão-Mem Martins;

17h30: Casas do Benfica de Peniche;

21h: Casas do Benfica de Leiria.