Noronha Lopes pronto a mudar tudo para debater hoje em Viseu com Vieira

João Noronha Lopes aceitou o desafio de um sócio na Casa do Benfica de Viseu: ficar mais um naquilo distrito para debater com Luís Filipe Vieira. O candidato à presidência das águias esteve na casa visieense esta sexta-feira, um dia antes do atual presidente dos encarnados ali marcar presença, este sábado, pelas 13 horas.





Esta noite um sócio convidou-me a ficar mais um dia em Viseu e debater com Luis Filipe Vieira, que amanhã vai visitar a mesma Casa do Benfica.



Vamos a isso. Estou disposto a mudar o meu programa de sábado. Os benfiquistas merecem este debate. Será que Vieira aceita o desafio? pic.twitter.com/VoBenyUMOa — João Noronha Lopes 2020 (@jnoronhalopes) October 10, 2020



"Se a Casa do Benfica de Viseu fizer essa proposta ao atual candidato-presidente e ele aceitar, estarei aqui à hora que vocês quiserem. Se a Casa garantir as condições para a realização do debate, convidando também os outros candidatos, mudo o programa para sábado [visitas à Bairrada e Abrantes], de modo a estar presente e debater com Luís Filipe Vieira", deixou claro.Recorde-se que o presidente das águias colocou de parte a participação num debate com outros candidatos à presidência por garantir que este redundaria em "ruído puro e simples".